Mädchen auf Schulreise von Burschen eingesperrt

Sieben Burschen des katholischen Privatgymnasiums Aloisianum in Linz sollen in ihrem Hotel in Italien eine Mitschülerin in ein Zimmer gezerrt und genötigt haben, dass sie sie massiert. Die Schulleitung erstattete Strafanzeige, die Ermittlungen laufen. Für vier Beschuldigte gab schon erste Konsequenzen.