„Mit 28 Jahren war ich zu alt für diesen Job“

In der Schweiz war’s eine Beauty-Firma, in Barcelona eine Bekleidungsmarke, in Italien Werbung für Armaturen. Die letzten drei Wochen war Milva Spina quer durch Europa unterwegs. Ja, die 57-Jährige reißt es ziemlich rum, das Topmodel ist begehrter denn je. „Ich habe mit 18 begonnen, mit 28 die Karriere beendet, danach als Stylistin und Make-up-Artist gearbeitet“, lacht die Oberösterreicherin. Seit rund sieben Jahren ist die gebürtige Italienerin aber wieder im Geschäft. Und das mehr denn je. Denn mit ihren langen weißen Haaren ist Milva Spina ein echter Hingucker.