Wattens darf sich auf Leckerbissen Lyon freuen

Aktuell kann Neo-Coach Philipp Semlic mit 17 Spielern für den Trainingsauftakt am 19. Juni fix planen. „Aber es werden bis dahin sicher zwei bis drei Neue dazustoßen“, verspricht Stefan Köck dem neuen Weggefährten. Sicher einer von zwei benötigten Innenverteidigern, wahrscheinlich auch ein Flügelflitzer. Doch der grün-weiße Sportboss hätte – was in Sachen Stürmer mit Torgarantie („wir werden auch wieder unsere guten Kontakte nach Italien und Deutschland aktivieren“) in den vergangenen Jahren oft ausgenutzt wurde – Zeit bis 5. (!) September. Erst dann wird das rot-weiß-rote Transfer-Fenster schließen.