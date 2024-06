„Bomber“ und Topscorer ist heiß auf die Heim-Show

Für den Wiener Topscorer sind die Duelle in Amstetten – am Freitag (16 Uhr) gegen Färöer, Sonntag gegen Leader Israel – wie eine Rückkehr, griff er doch letzte Saison noch im Mostviertel an. „Wie die meisten, die in der heimischen Liga spielen, kenne ich die Pölz-Halle schon bestens“, so der 20-Jährige. „Ich hoffe, dass viele Fans kommen und es tolle Stimmung gibt.“ Letzten Sommer ging’s für den 2,06 m großen früheren Hotvolley zu Cisterna nach Italien. „Es war meine erste Saison im Ausland. Ich konnte viel lernen, etwa im Bereich Ball und Kraft, und das zum Team mitnehmen.“