Noten fürs ÖFB-Team: HIER ist noch Luft nach oben!

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick rotierte im letzten Test vor der EURO in Deutschland noch einmal durch. Beim 1:1 in der Schweiz war die Viererkette neu zusammengewürfelt, wohl nur die halbe EM-Startelf am Platz. Wer überzeugte? Wer schwächelte? Die „Krone“ vergibt die finalen Noten ...