Kai Havertz: „Das war für mich sehr, sehr schwer“

Havertz habe sich stets in Erinnerung gerufen, dass nach jedem Regenschauer die Sonne käme, „laut den Medien war das allerdings Gewitter mit Blitz und allem. Und es hat sich teilweise auch so angefühlt.“ Dabei hält der 24-Jährige fest, dass Leute Leistungen von außen oft schlechter beurteilen können, als sie im Endeffekt sind. „Aber klar, es war für mich am Anfang nicht einfach. Ich kam von Chelsea, einem der größten Rivalen von Arsenal, für eine hohe Ablösesumme in einen Verein, der in der letzten Saison eine überragende Saison hatte. Sich da neu einzufügen, war für mich persönlich sehr, sehr schwer“, gesteht der Stürmer.