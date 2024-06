Absturz: Steirerin (74) aus Traktor geschleudert

Laut Polizei fuhr die 74-Jährige kurz vor Mittag auf einer Forststraße in St. Peter-Freienstein bergwärts. Ausgerechnet in einer unübersichtlichen Kurve kam ihr ein Firmenfahrzeug, gelenkt von einem 41-Jährigen, entgegen. Die Frau wollte ausweichen, doch sie geriet zu weit nach rechts und stürzte mit dem Traktor über eine Böschung in die Tiefe.