Lehre und Sport sorgen für vereinte Leidenschaften

„Würde es jedem raten, der in Tirol Sport macht“

Um Nachwuchsleistungssportler in ihrer Entwicklung weiterhin zu unterstützen, setzt das Land auf die Zusammenarbeit mit Sportverbänden und -vereinen, Schulen sowie dem Förderverein Nachwuchsleistungssport Tirol. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, dass sich diese Initiative in der Praxis bewährt. Unser Ziel ist es, noch mehr jungen Spitzensportlerinnen und -sportlern optimale Bedingungen zu bieten, um ihre beruflichen und sportlichen Ziele gleichermaßen zu verfolgen“, sagt Sportlandesrat LHStv. Georg Dornauer.