Kreuzbandriss! Lange Pause für LASKs Andrade

Fußball-Bundesligist LASK muss monatelang auf Andres Andrade verzichten. Der 25-jährige Innenverteidiger zog sich im Rahmen eines Test-Länderspiels mit Panama am 31. Mai einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, wie eine MRT-Untersuchung in Linz am Montag ergab.