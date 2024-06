Rugby-Legende Rob Burrow mit 41 Jahren verstorben

Burrow, der seine gesamte Karriere bei Leeds spielte, litt seit 2019 an der Nervenkrankheit ALS. Anstatt sich seinem Schicksal zu ergeben, setzte er sich seit seiner Diagnose für die Aufklärung der Krankheit ein, sammelte Spendenerträge in der Höhe von mehreren Millionen Euro und erhielt dafür vom britischen Königshaus sogar den Titel CBE („Commander of the Order of the British Empire“).