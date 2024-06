Tsitsipas erreicht Hit gegen Angstgegner Alcaraz

Wobei sich der Grieche wohl kaum darauf freuen wird. Fünfmal spielte er gegen Alcaraz, fünfmal verlor er. Knapp waren davon nur zwei Partien, darunter jene, bei der der Stern des Spaniers so richtig aufging. Bei den US Open 2021 rang er Tsitsipas in der dritten Runde als 18-Jähriger in fünf Sätzen nieder.