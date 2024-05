Auto erfasste auf Zebrastreifen Fußgängerin

Die Einheimische wollte am Freitag gegen 17.15 Uhr den Grabenweg auf einem Schutzweg überqueren. In diesem Moment fuhr eine 56-jährige Autolenkerin die Straße entlang und übersah den Erkenntnissen der Polizei zufolge die Fußgängerin in der Mitte des Zebrastreifens.