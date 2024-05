Austria Lustenau holt Brenner als neuen Trainer!

Brenner ist seit 2022 in Hohenems tätig und war zuvor unter anderem bereits Nachwuchstrainer bei den Lustenauern. „Ich lebe mit meiner Familie seit acht Jahren in Lustenau, habe hier meinen Freundeskreis und fühle mich als echtes Vorarlberg-Produkt“, wird Brenner, der sich über den Schritt in den Profi-Fußball freute, in einer Mitteilung zitiert.