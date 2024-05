Comeback von Roglic und Evenepoel bei Dauphine

Evenpoel noch nicht bei 100 Prozent

Die spanischen Youngsters Carlos Rodríguez (Ineos) und Juan Ayuso (UAE) sowie Vuelta-Gewinner Sepp Kuss (Visma) treten zur Dauphine ausgeruht und in Topform an. Auch der im Baskenland mit Prellungen noch glimpflich davongekommene Bora-Kapitän Roglic sollte wieder zu alter Stärke zurückgefunden haben. Ex-Weltmeister Evenepoel sieht sich hingegen nach seiner Schlüsselbeinbruch-Zwangspause noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und gab sich zurückhaltend, was seine Siegchancen betrifft.