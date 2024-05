Das Nova Rock Festival ganz luxuriös erleben!

Nach den wilden Regentagen in den letzten Jahren darf aus jetziger Sicht leise auf ein trockenes Nova Rock gehofft werden. Schon in knapp zwei Wochen geht Österreichs größtes Rock-Festival wieder auf den burgenländischen Pannonia Fields in Nickelsdorf über die Bühne und lässt zwischen 13. und 16. 6. bei Fans der härteren Klänge keinen Wunsch unerfüllt.