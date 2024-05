„EM-Titel ist eingraviert wie Glanztat mit Tirol“

„Krone“: Deutschlands 2:1-Siegestor gegen Belgien im EM-Finale 1980 gelang Horst Hrubesch in Minute 88 – sehen Sie diesen Moment noch vor sich?

Hansi Müller: Klar! Eckball Rummenigge, Hrubesch läuft dem Ball entgegen, platziert ihn an Torhüter Pfaff vorbei im langen Eck. Ich war damals 23 Jahre, beim VfB Stuttgart in voller Blüte, dieser Titel war für mich die Krönung einer starken Saison.