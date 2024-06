Wie sehen Sie die Rolle von Vätern heutzutage?

„Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.“ Dieser Spruch birgt viel Wahrheit. Die Vaterfigur hat in der Familie eine wichtige Rolle inne, hat sich naturgemäß aber auch im Laufe der Zeit gewandelt. Was macht für Sie das Vatersein aus? Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich als Vater konfrontiert? Was denken Sie in puncto Väterrechte? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!