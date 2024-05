Salzburger Forscher warnen vor Zucker

Die vorsorgemedizinische Initiative SIPCAN erhebt seit dem Jahr 2012 den Zucker- und Süßstoffgehalt von rund 1000 Milchprodukten am österreichischen Markt. Die gute Nachricht: In dieser Zeit ist der durchschnittliche Zuckeranteil von Fruchtjoghurts, Puddings, Molke- und Milchgetränken um gut 20 Prozent von 14,1 auf 11,3 Gramm pro 100 Gramm (bzw. Milliliter) gesunken. Viele der Produkte in den Regalen sind aber nach wie vor zu süß – was das Risiko von Erkrankungen erhöht.