Norwegens Skispringer rebellieren! Stöckl vor Aus

Rücktritt keine Lösung

Der Österreicher war bei den letzten Wettbewerben in Willingen und Lake Placid nicht mehr dabei. Norwegens Springer feierten in seiner Abwesenheit erstmals wieder Erfolge. Vor den USA haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Also dachten wir, es sei das Beste, wenn sie mit dem Trainerteam gehen können, das sie in Willingen hatten. So blieb ich zu Hause, um zu versuchen, die Situation zu klären und die Athleten nicht zu stören“, erklärte Stöckl.