Tyson sorgt für medizinischen Notfall im Flugzeug

Was war passiert? Laut einem Bericht der englischen „Mail Online“ erschien dem Flugpersonal die Situation am Sonntag über den Wolken so bedrohlich, dass sie die Passagiere sogar gefragt hatten, ob ein Arzt für medizinische Hilfe an Bord sei. „Die Nachricht wurde sogar auf allen Bildschirmen angezeigt“, schreibt „In Touch Weekly“. Das soll rund dreißig Minuten vor der geplanten Landung gewesen sein. Nach der Landung in Los Angeles seien dann schließlich Sanitäter an Bord des Flugzeugs gekommen, um den 57-jährigen Ex-Weltmeister zu behandeln.