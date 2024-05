Misolic schafft es erstmals zu einem Grand Slam

In Paris schaffte Misolic nun den wohl zweitgrößten Erfolg seiner Karriere. Denn er spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation. Nach Siegen über Sho Shimabukuro (Jp) und Ugo Blanchet (Fra) bekam er es in der entscheidenden Runde mit dem früheren Weltranglisten-61. Quentin Halys zu tun und überstand auch die harte Prüfung, in der Entscheidungsrunde gegen ein ganzes Stadion zu spielen.