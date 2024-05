In dieser Stadt starten bald erste Flugdrohnen

Was Platz und Nutzlast angeht, ist die erste Generation der Fluggeräte allerdings noch recht eingeschränkt. Höchstens 200 Kilo dürfen zusammenkommen, also ein Gesamtgewicht von maximal 900 kg, sonst bringen die 18 Rotoren den Flieger nicht in die Luft. Deshalb kann in der engen Kabine neben dem Piloten nur ein Passagier Platz nehmen. Und mehr als Handgepäck ist nicht vorgesehen. Die kurze Reise im Drohnen-Heli wird sich also nur zahlungskräftige Klientel leisten können.