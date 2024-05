Indien: Mindestens 10 Tote bei Explosion in Fabrik

Wie die Tageszeitung „The Hindu“ am Freitag berichtete, explodierte am Donnerstagnachmittag ein Dampfkessel und löste in der Folge einen Brand aus, durch den auch Fabriken und Häuser in der Nähe beschädigt wurden. Die Feuerwehr hätte in die Nacht gegen die Flammen gekämpft, so das Blatt.