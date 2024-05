Flick plötzlich wieder Topkandidat auf Traineramt

Der ehemalige deutsche Bundestrainer Hansi Flick ist Medienberichten zufolge wieder ein Trainerkandidat beim FC Barcelona. Der 59-Jährige gilt als Favorit der Vereinsführung, falls es nach einem beispiellosen Hin und Her in den vergangenen Wochen doch wieder zu einer Trennung vom aktuellen Chefcoach Xavi kommen sollte. Das berichten mehrere spanische und internationale Medien am Donnerstag.