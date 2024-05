Ein Pfingstausflug mit Martina zu den Rittern

Am gestrigen Freitag herrschte noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, bevor am Pfingstsamstag und Sonntag wie die Jahre zuvor Tausende große und kleine Besucher die Festung Kufstein sprichwörtlich erobern und für einige Stunden in Beschlag nehmen. Seit nunmehr 15 Jahren steht das lange Pfingstwochenende auf dem geschichtsträchtigen, trutzigen Bollwerk an der Grenze zu Bayern im Zeichen des Mittelalters.