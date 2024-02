Unfalltod von Fußballer: Strafantrag gegen Lenker

Am Vorabend schoss er beim Fußballspiel seines Vereins Donau Linz noch ein Tor, in der Nacht darauf - am 4. November gegen 2 Uhr früh - verunglückte der damals 26-jährige Marko V. tödlich. Der Ungar aus Gallspach wurde bei einem Unfall auf der A1 bei Pucking so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.