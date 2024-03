Cannabis: Große Sorge vor neuem Drogen-Tourismus

Strengere Regulierung, mehr Kontrollen

Oberösterreichs Polizei kündigte zuletzt strenge Kontrollen an, die Landespolitik will mit weiterer Öffentlichkeitsarbeit auf die Gefahren hinweisen. So wird heute Landes-Vize Christine Haberlander mit dem Linzer Suchtforscher Kurosch Yazdi-Zorn für mehr Kontrolle und eine strengere Regulierung beim Thema Cannabis eintreten.