Mit dem richtigen Outfit zum Wings for Life Run

So funktioniert der Wings For Life Run

Eine vorgegebene Distanz gibt es nicht – alle Läuferinnen starten gleichzeitig und rennen so lange, bis sie vom virtuellen oder realen Catcher Car, der mobilen Ziellinie, eingeholt werden. In Wien übernimmt Snowboard-Queen Anna Gasser zum dritten Mal in Folge die Rolle der Catcher- Car-Fahrerin und freut sich auf die emotionalen Momente entlang der Strecke.