Die letzte Chance auf ein Olympia-Nationenticket

Alles dem Olympiatraum untergeordnet

Lorena Abicht vom UYC Neusiedler See kämpft um ihre zweite Olympiateilnahme nach 2021, wo die mittlerweile 29-Jährige als Vorschoterin von Tanja Frank im 49erFX dabei war. Seit dem Umstieg in die iQFoil-Klasse ordnete sie zweieinhalb Jahre lang dem erneuten Olympiatraum alles unter – nun soll der große Wurf gelingen: „Die Arbeit ist getan, ich habe meine Hausaufgaben gewissenhaft und gut erledigt – es gibt keine großen Baustellen.“ Dennoch müsste alles zusammenpassen, damit sie sich noch eines der fünf letzten Tickets holt. Denn Abicht weiß auch: Ich stehe an der Startlinie mit Konkurrentinnen, die schon gesurft sind, als ich noch im Opti gesessen bin – das macht dann schon einen großen Unterschied. Aber ich bin hier, um mein Bestes zu geben und diese Differenz mit all meiner Erfahrung, Leidenschaft und Hingabe zu diesem Sport wettzumachen.“