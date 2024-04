Pyro-Show und Banner: Bayern droht nächste Strafe

Fans teilen gegen UEFA aus

Der harte Kern der Münchner scheint nicht klüger geworden zu sein. Neben der Pyro-Show legten sie sich in Form eines Banners mit der UEFA an. Die Aufschrift: „We don‘t like you either. Exclude UEFA! Get out of our stadium!“ (Übersetzt: „Wir mögen euch auch nicht. Die UEFA gehört ausgeschlossen! Raus aus unserem Stadion!“)