Bayern-Held Kimmich? „Ihr habt keine Ahnung!“

„Ein kurzes Wort zu Kimmich“, so Khedira nach Abpfiff bei DAZN. „Fußball ist am Ende fast immer gerecht. Was der diese Saison abbekommen hat – er kann keine Ecken schießen, er soll in ein anderes Land wechseln, den brauchen wir nicht, der kann nichts. Keine Ahnung, liebe Experten, aber ihr habt keine Ahnung!“