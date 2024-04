Kahn spricht über Nagelsmann und Zukunftspläne

Kahn will Klubbesitzer werden

Und wie sehen Kahns Zukunftspläne aus? Als Geschäftsführer oder Sportdirektor will er in Zukunft nicht mehr arbeiten, vielmehr liebäugelt er mit der höchsten Position, der des Klubbesitzers. „Für mich ist das ein logischer nächster Schritt und ein sehr spannendes Thema, das wir nicht nur anderen überlassen sollten“, so Kahn, der David Beckham und Inter Miami als Beispiel nannte. „Der Fußball der Zukunft sollte nicht nur von Leuten dominiert werden, die noch nie auf einem Platz gestanden haben und keine echte Beziehung zu diesem Spiel haben.“