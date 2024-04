Politisches Hickhack um vermeintlichen Schwarzbau

Bau-Ärger trübt Freude über wachsenden Betrieb

Lechner betonte im Gespräch mit der „Krone“, dass er nichts gegen den Bau an sich habe. Im Gegenteil – er freue sich über einen florierenden Wirtschaftsbetrieb in der Gemeinde und habe eine andere Widmung am Haflingerhof ebenfalls mitgetragen. Sauer stoße ihm lediglich auf, dass sich der Vizebürgermeister nicht an die Regelungen hält: „Es gibt irgendwo Grenzen und Spielregeln, an die man sich halten muss. Und als Amtsträger schon zweimal. Wir sind nun mal dazu da, um ihnen auf die Finger zu schauen. Alle anderen Kramsacher müssen sich auch an die Regeln halten.“