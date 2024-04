„Es kann nicht jeder an die Weltspitze schaffen“

Weltcup-Debüt mit 18 Jahren

Mit 16 Jahren bestritt sie ihre ersten FIS-Rennen, zwei Jahre später folgte ihr Weltcup-Debüt in Sölden. Zu ihren Erfolgen zählen zwei Medaillen bei den Olympischen Jugendwinterspielen 2016 in Lillehammer und ebenfalls 2016 eine Medaille bei der Junioren-WM in Sotschi. Am Ende der Saison 2015/2016 krönte sie sich zur Deutschen Meisterin im Riesenslalom. Im Team konnte sie eine Podiumsplatzierung im Weltcup einfahren.