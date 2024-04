Sprint-Format der Formel 1: Das hat sich geändert!

Im Gegensatz zur vergangenen Saison beschränkt sich das Format in diesem Jahr dabei nicht auf einen „kompakten“ Tag. Während 2023 das Sprint-Shootout (Quali für den Sprint) und das Sprint-Rennen jeweils am Samstag über die Bühne gingen, findet die Sprint-Qualifikation heuer bereits am Freitag, direkt nach dem einzigen freien Training statt. Am Samstag findet dann das Sprint-Rennen statt. Direkt im Anschluss folgt die Qualifikation für den Grand Prix am Sonntag.