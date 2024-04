Mit Krone+ dabei: Dieses Fight-Doppel haut Sie um!

Obwohl beim Branchenboxen eine tolle Fight-Show geboten wird, gibt‘s auch dort keine „Showkämpfe“. Nein, hier prügeln sich seit Jahren hauptberufliche Köche, Anwälte, DJs und Co. mit vollem Einsatz durch den Ring! Samstag ist es wieder so weit, steigt die nächste Auflage in der Eishalle Liebenau. Wer nicht live dabei sein kann, hat dank Krone+ am Sonntag die Möglichkeit, alle Kämpfe in voller Länge im exklusiven PLUS-Stream auf krone.at zu genießen.