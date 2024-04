Oh, wie schön sind Klagenfurts sprechende Häuser

Aber wussten Sie, dass auch ganz andere, kleinere „Löwalan“ in Klagenfurt leben? Zum Beispiel an einem bekannten Haus an der Ecke Neuer Platz und Paradeisergasse: Schon seit dem 16. Jahrhundert ist dieses Haus als Apotheke bekannt, zwischendurch war hier Klagenfurts erstes Kaffeehaus (1705-1728) untergebracht. Ein Löwenring (siehe Foto) schmückt bis heute das hölzerne Portal zum „La Casa Re“ genannten Gebäude.