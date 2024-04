„Die Braut Austria ist wieder attraktiv“

Jetzt das neue Gefühl einer Lizenzerteilung in erster Instanz – was bedeutet das für den Verein?

Wir wollten diese Lizenz unbedingt, sie ist so wichtig für den ganzen Verein. Diese erstinstanzliche Lizenzerteilung ist ein Produkt der gesamten Austria-Familie – das ist nicht der Präsident alleine, nicht der Vorstand alleine, nicht die Mitarbeiter alleine – es sind alle. Gönner, Investoren, Sponsoren, alle, die neu zu uns kamen, Vertrauen in uns haben, wirklich stark geholfen haben – und natürlich die Fans.