Mbappe hat „Champions League ins Gesicht gespuckt“

„Ich werde nicht den Fußballer attackieren, das wäre zu einfach. (…) Ich will den Mann Mbappe kritisieren, der gestern Abend seinen schlechtesten Fußball und die schlechteste Einstellung gezeigt hat, die ein Top-Spieler haben kann“, legte Dugarry bei „RMC Sport“ los. Mbappe habe zwar auch „das Recht, schlechte Spiele zu machen“, so der ehemalige Nationalspieler. „Aber das Verhalten und die Einstellung dieses Jungen waren einfach skandalös. Es war ein Skandal für den Fußball, ein Mangel an Respekt, ein Betrug an seinen Fans, seinen Mitspielern und allen Leuten, die ihn schätzen. Du hast der Champions League ins Gesicht gespuckt.“ Rumms! Heftige Worte …