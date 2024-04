Matthews nur mehr 2 Tore von 70er-Marke entfernt

Der US-Amerikaner Auston Matthews hat in der NHL bei der 5:6-Niederlage seiner Toronto Maple Leafs gegen die New Jersey Devils im siebenten Spiel in Serie getroffen und seine Saisontore Nummer 67 und 68 erzielt! Sollte er in den verbleibenden drei Partien noch zwei Treffer erzielen, wäre er der erst neunte Spieler in der Geschichte der NHL, der die Marke von 70 Saisontoren knackt.