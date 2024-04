William und George gönnten sich Auszeit von Sorgen

Gemeinsam mit seiner Schwiegermutter Carole Middleton soll William dafür am vergangenen Wochenende bei einem Besuch in einem Pub in Norfolk gesichtet worden sein. „Es war alles sehr unauffällig, ohne großes Tamtam“, verriet ein Stammgast der „Daily Mail“. „Er ging einfach rein und durch den Pub. Er schien mit Carole Middleton unterwegs zu sein.“