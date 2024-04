Kritik an BBC für „unsensible“ Berichte über Kate

Doch dann – kurz vor Ostern – gab sie in einem persönlichen, vom britischen Fernsehsender BBC aufgenommenen Video, ihre schockierende Krebserkrankung bekannt und versetzte die ganze Welt in damit in noch mehr Aufregung. Nachrichtensender und Webportale meldeten das Schicksal der 42-jährigen Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William als „Breaking News“ und zeigten die Nachricht zumeist komplett, ungekürzt und berichteten in der Folge in großer Ausführlichkeit.