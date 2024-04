Horner, Perez und ein „kurioser“ Wett-Profiteur

Horner kam vor dem Qualifying in Suzuka mit einer interessanten Wette auf Perez zu. Sollte es der Mexikaner erstmals in Japan in die erste Reihe der Startaufstellung schaffen, würde er eine nicht genannte Summe erhalten. „Bis dahin war er in Suzuka maximal auf den vierten Startplatz gefahren“, erklärte Horner und wollte seinen Fahrer zusätzlich motivieren.