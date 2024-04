Fuchs im Sog von Olympia-Sieger Blake unter 10,00?

Einer der weltbesten Sprinter des vergangenen Jahrzehnts gibt dem Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt am 22. Mai die Ehre! Yohan Blake, Staffel-Olympiasieger von 2012 und 2016 sowie 2011 Weltmeister mit der Staffel und über 100 m (nach dem Fehlstart von Usain Bolt), kündigte in einer Videobotschaft aus Jamaika dem Veranstalter der „Raiffeisen Austrian Open“ seinen Start an. In Eisenstadt trifft der 34-Jährige auf Österreichs Sprintrekordler Markus Fuchs. Vielleicht gelingt dem schnellsten Österreicher im Sog des Jamaika-Stars ein Sprint unter 10,00 Sekunden …