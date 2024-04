Kurze Wege vor dem Derby

Wenn der FavAC in der Ostliga bei Mauerwerk gastiert, müssen die Favoritner ihren Platz in der Kennergasse nicht verlassen, ist der Gegner doch Untermieter. Wenn die FavAC-Kicker aber wirklich auswärts antreten, liegt mit rund 1200 Metern Fußmarsch die Generali-Arena, wo man heute auf die Young Violets trifft, am nächsten. Von „in der Fremde“ also keine Rede.