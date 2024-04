„Wir beteiligen uns nicht an diesen Spielen“

In seiner Kolumne auf „speedweek.com“ lässt der Red-Bull-Zampano das Wochenende in Suzuka (JAP) Revue passieren. Und lobt einen Fahrer ganz besonders. „Die Überholmanöver von Yuki (Tsunoda, Anm.) waren die Show des Tages. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen. Sein Wochenende war auf dem Niveau von Max, Alonso und Co. Fehlerfrei, eine super Performance unter dem Druck seines Heimrennens.“ Tsunoda wurde in Suzuka Zehnter und sicherte seinem Team einen weiteren wichtigen WM-Punkt.