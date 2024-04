Noch nie pendelten so viele Linzer aus wie jetzt

Luger stellt Buslinien 13 und 14 in Frage

Spannend: Da die Neubebauung des Kasernenareals noch dauern wird, will Luger die geplanten Buslinien 13 und 14 noch einmal evaluieren lassen. Für VP-Stadtvize Martin Hajart unverständlich: „ Die Linie 13 brauchen wir eigentlich schon jetzt. In Pichling sind bereits in den letzten Jahren viele Wohnungen entstanden.“