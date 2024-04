Aus Altenmarkt in die große Basketball-Welt

Der Weg von Fynn Schott soll in lichte Korbjäger-Höhen führen. Soviel ist klar. Zuletzt schaffte es der junge Steirer bei einem der bedeutendsten Nachwuchsturniere im Basketball in Paris mit Top-Quoten in die Top-Fünf. „Er wird seinen Weg machen“, ist sich sein Fürstenfelder Ex-Trainer Pit Stahl sicher. Bei den Panthers wurde Fynn mit 16 Jahren, zwei Monaten und 20 Tagen zum jüngsten A-Nationalteamspieler Österreichs aller Zeiten, Stahl warf ihn schon mit 15 regelmäßig in der Zweiten Liga in die Schlacht, über die volle Distanz wohlgemerkt. Mittlerweile sorgt Schott in Spanien für Aufsehen.