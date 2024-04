Viel richtig gemacht – jetzt muss Rapid ernten

Natürlich war es „nur“ ein Elfmeter. Aber die Art und Weise, mit welcher Überzeugung, mit welcher Souveränität Marco Grüll in Minute 96 den Ball in Salzburg zum 1:1 unter die Latte jagte, war ein Statement. Der 25-Jährige ist in der Form seines Lebens. Acht Tore und vier Assists allein im Jahr 2024 – Grüll ist oft der spielentscheidende Grund, warum Rapid seit zehn Spielen ungeschlagen ist.