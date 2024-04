Kilde verrät: So lief Heiratsantrag an Shiffrin

Ring vom Krankenbett aus bestellt

Seit 2021 sind die beiden ein Paar. Die Entscheidung, Shiffrin zu heiraten, sei ihm im Spital gekommen. Kilde hatte sich bekanntlich nach seinem bösen Sturz in Wengen schwer verletzt und lag zunächst in Bern und dann in seiner Wahlheimat Innsbruck im Krankenbett. Dann habe ich zu Hause angerufen und einen Ring bestellt, den ich dann bei meinem Bruder abgeholt habe“, verriet Kilde. Der große Moment folgte erst einige Wochen später. Er habe Shiffrin vom Weltcup-Finale aus Saalbach abgeholt. Zurück in Kildes Wohnung in Innsbruck nutzte er die Gelegenheit und fragte seine Herzdame.